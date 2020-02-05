رياضة | كأس ألمانيا| كل ما تريد معرفته عن مواجهة بارين ميونخ ضد هوفنهايم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كأس ألمانيا| كل ما تريد معرفته عن مواجهة بارين ميونخ ضد هوفنهايم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد ملعب أليانز أرينا معقل البافاري مساء اليوم الأربعاء الموافق 5 فبراير 2020 مواجهة بارين ميونخ ضد هوفنهايم ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس ألمانيا.

موعد مباراة بارين ميونخ ضد هوفنهايم والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تُقام مباراة بارين ميونخ ضد هوفنهايم على ملعب أليانز أرينا د ضمن منافسات دور الـ 16 من كأس ألمانيا مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعه العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ، فيما يُعرض اللقاء حصرياً على قناة Bein Sports HD.

صعود بارين ميونخ لدور الـ16 من مسابقة كأس ألمانيا

وكان فريق بارين ميونخ قد تأهل إلى دور الـ16 من مسابقة كأس ألمانيا علي حساب فريق بوخوم بعدما حقق الفوز عليه في المباراة الماضية بنتيجة هدفين مقابل هدف، ليضرب البافاري موعداً صعبا مع ضيفه هوفنهايم مساء اليوم الأربعاء.

صعود هوفنهايم إلى دور الـ16 من مسابقة كأس ألمانيا

وعلى الجانب الآخر تأهل الضيوف فريق هوفنهايم على حساب فريق دويسبورج بهدفين دون رد ، ويسعى كلاً من الفريقين لتحقيق الفوز من أجل ضمان التأهل لدور ربع النهائي والبقاء في البطولة لهذه النسخة من كأس ألمانيا.

Advertisements

التشكيل المتوقع لـ فريق بارين ميونخ ضد هوفنهايم

وفي سياق متصل يُتوقع أن يبدأ الألماني هانز فليك تشكيل البافاري في مباراة بايرن ميونيخ ضد هوفنهايم ضمن إطار منافسات الدور الـ16 من مسابقة كأس ألمانيا على ملعب أليانز آرينا بالدفع بالقوة الهجومية المتمثلة في ليفاندوفسكي ومولر ليصبح التشكيل المتوقع كالتالي:.

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: بافارد- بواتينج - الابا - ديفيز

خط الوسط: كيميتش - جوريتسكا - الكانتارا - مولر - بيريسيتش

خط الهجوم: ليفاندوسكي.

غيابات البافاري

يغيب عن قائمة البافاري في مباراة بايرن ميونيخ ضد هوفنهايم الغد كلا من إيفان بيريزيتش، بعد تعرضه لإصابة في الكاحل، وخافي مارتينيز الذي يعاني من إصابة في الفخذ، ونيكلاس زوليه الغائب منذ فترة طويلة، بالإضافة لكينجسلي كومان.