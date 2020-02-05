رياضة | مفاجأة في التشكيل المتوقع للهلال أمام الرائد في الدوري السعودي للمحترفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة في التشكيل المتوقع للهلال أمام الرائد في الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الرائد، مساء يوم الأربعاء الموافق 5 فبراير الجاري، على ملعب جامعة الملك آل سعود، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الهلال ضد الرائد في الدوري السعودي:-

من المقرر أن تقام مباراة الهلال ضد الرائد في تمام الساعة السابعة وعشرون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة وعشرون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة وعشرون دقيقة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة وعشرون دقيقة بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة مباراة الهلال ضد الرائد في الدوري السعودي:-

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

وفيما يلي التشكيل المتوقع للهلال أمام الرائد:-

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حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: ياسر الشهراني - محمد جحفلي - جانج هيون سو - مدالله العليان

خط الوسط: سلمان الفرج - جوستافو كويار

خط الوسط الهجومي: سالم الدوسري - سيباسيتان جيوفينكو - أندريه كاريو

خط الهجوم: بافيتيمبي جوميز

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 35 نقطة، جمعهم من 16 مباراة، فاز في 10 مواجهات، والتعادل في 5 مباريات، فيما خسر في مباراة واحدة فقط، فيما يتواجد الرائد في المركز السادس برصيد 27 نقطة

