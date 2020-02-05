رياضة | مورينيو يستقر على تشكيل توتنهام أمام ساوثهامبتون بكأس إنجلترا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مورينيو يستقر على تشكيل توتنهام أمام ساوثهامبتون بكأس إنجلترا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف اليوم فريق توتنهام هوتسيبير تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو نظيره فريق ساوثهامبتون ضمن مباريات الدور الرابع من بطولة كأس إنجلترا، فى لقاء يسعي فيه السبيشيال وان فى الفوز من أجل الصعود والإستمرار والمنافسة على بطولة الكأس.

وكان فريق توتنهام هوتسيبير قد فاز على فريق مانشستر سيتى ضمن مباريات الجولة ال 25 الماضية من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي البريميرليج، بهدفين دون رد، ليصعد السبيرز للمركز الخانس برصيد 37 نقطة بجدول ترتيب البريميرليج والذى يتصدره ليفربول برصيد 73 نقطة وإقترب من حسم اللقب.

موعد مباراة توتنهام هوتسيبير وساوثهامبتون بكأس إنجلترا

يحل اليوم فريق ساوثهامبتون ضيف ثقيل على توتنهام هوتسيبير ضمن مباريات الدور الرابع من كأس انجلترا، فى تمام العاشرة إلاربع بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية والثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات والتاسعه إلا ربع بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD.

التشكيل المتوقع لفريق توتنهام هوتسيبير أمام ساوثهامبتون بكأس الاتحاد الإنجليزي

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حراسة المرمى : هوجو للوريس

خط الدفاع : اوريه، الديرفيلد، سانشيز، تاجانجا

خط الوسط : إيريك داير، وينكس، لاميلا

خط الهجوم : لو سيلسو، لوكاس مورا، هيونج مين سون.

وكان الفريقين قد تعادلوا بهدف لكل فريق، لتُعاد المباراة مرة أخري ولكن على ملعب السبيرز لحسم الصاعد للدور القادم.