رياضة | بالفيديو.. "أونيه ليونارد"يشكر مجلس إدارة البلدية والجماهير بعد إحترافه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالفيديو.. "أونيه ليونارد"يشكر مجلس إدارة البلدية والجماهير بعد إحترافه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه اونيه ليونارد لاعب بلدية المحلة المنتقل حديثا للنصر الأماراتي الشكر لمجلس إدارة بلدية المحلة على مساعدتهم له والموافقة علي فرصة إحترافه، وخاصة مصطفي الشامي المشرف العام علي الكرة بالنادي.

كما وجه الشكر أيضا لجماهير البلدية لوقوفهم بجانبه في الفترة الذي شارك فيها بصفوف الفريق.

وكان بلدية المحلة تعاقد مع النيجيري ليونارد اونيه الموسم الماضي وتم إعارته لنادي الحمام ثم عاد للبلدية ليتألق في صفوف الفريق.

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ووافق مجلس إدارة بلدية المحلة على بيع ليونارد اونيه لنادي النصر الأماراتي وقام اللاعب بالتوقيع على عقود إنضمامه الي النصر الأماراتي في مقر النادي بالإمارات في وجود مصطفى الشامي أمين الصندوق والمشرف العام على الكرة وهاني صديق وكيل اللاعب ومسئولي النادي الأماراتي.

وحصل مسئولو البلدية علي مبلغ مالي كبير نظير الإستغناء عن المحترف النيجيري.

وأقتربت قيمة الصفقة الي4 مليون جنيها مصري بالإضافة إلى نسبة في حالة بيعة لأي نادي آخر.

وتعتبر صفقة اونيه هي الأغلى في تاريخ نادي بلدية المحلة.