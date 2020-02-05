رياضة | موعد مباراة الزمالك اليوم| مشاهدة مباراة الزمالك ضد حرس الحدود اليوم الأربعاء 5-2-2020 بالدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الزمالك اليوم| مشاهدة مباراة الزمالك ضد حرس الحدود اليوم الأربعاء 5-2-2020 بالدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتضن ستاد القاهرة الدولي مباراة الزمالك ضد حرس الحدود مساء اليوم الأربعاء الموافق 5 / 2/ 2020، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز (2019 – 2020).

الزمالك يدخل مباراة اليوم وفي جعبته 25 نقطة ويحتل المركز الخامس، بعدما خاض 13 مباراة (7 انتصارات – 4 تعادلات – هزيمتين)، بينما يمتلك فريق حرس الحدود 18 نقطة جمعها من 14 مباراة (4 انتصارات – 6 تعادلات – 5 هزائم) ويحتل الفريق العسكري المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك ضد حرس الحدود بالدوري الممتاز:

تقام مباراة الزمالك ZAMALEK ضد حرس الحدود HARAS EL-HDOD اليوم الأربعاء 5 / 1 / 2020 في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والخامسة والنصف مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، على ستاد "القاهرة الدولي".

التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك وحرس الحدود:

Advertisements

تشكيل الزمالك : محمد أبوجبل - محمد عبد الشافي - محمود حمدي الونش - محمود علاء - حازم إمام - طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما – شيكابالا - مصطفى محمد.

تشكيل حرس الحدود: أحمد السعدني - محمد عبد الفتاح - خالد سامي - مصطفى الزناري - حسن مجدي - محمد أسامة - أحمد فليكس - مصطفى جمال - محمد عبد اللطيف جريندو - أنطوني لوكاسا - إبراهيما كونيه.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد حرس الحدود اليوم:

يمكنكم متابعة البث التليفزيوني المباشر لمباراة الزمالك ضد حرس الحدود اليوم الأربعاء بالجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري عبر قناة ON SPORT على القمر الصناعي نايل سات على تردد 10853 أفقي، وقناة TIME SPORTS على تردد11449، كما ستذاع المباراة عبر البث الأرضي للتليفزيون المصري.

ويوفر موقعنا الخليج 365 الرياضي روابط بث مباشر KORA STAR لمباراة الزمالك ضد حرس الحدود بجودة فائقة تناسب مختلف السرعات ،شاهد بث مباشر رابط الاسطورة مباراة (ZAMALEK VS HARAS) اليوم الأربعاء بدون تقطيع على كورة ستار بث مباشر مباراة الزمالك اليو

