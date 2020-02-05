شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس المصرى يربط صرف جزء من المستحقات بالفوز على طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب إيهاب جلال المدير الفني للمصرى البورسعيدى من لاعبيه غلق صفحة الكونفدرالية الأفريقية بعد الصعود لدور الثمانية من البطولة، وأكد على اللاعبين ضرورة استثمار الأجواء الحالية والحصول على نقاط اللقاء المقبل أمام طنطا، وربط مجلس إدارة المصري صرف جزء من المستحقات المالية للاعبين بالفوز على طنطا وتحسين النتائج بالدورى، مشددا على أن الصعود لدور الثمانية بالكونفيدرالية الأفريقية جاء بسبب ضعف الخصوم وأن الغرض الأساسي حاليًا هو استعادة هيبة الفريق محليًا بعد دخوله لدائرة الأندية المهددة بالهبوط للقسم الثاني.

وعقد مجلس إدارة المصري اجتماعا باللاعبين وشدد عليهم ضرورة الفوز على طنطا وخطف نقاط المباراة التي ستؤدى لتقدم ترتيب الفريق بالدوري.

من ناحية أخرى أتم مجلس إدارة المصري البورسعيدي، القائمة الأفريقية للفريق، الذي يستعد لخوض منافسات دور الثمانية ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بإضافة الثلاثي أيمن ندا ومصطفى طيارة وخالد مصطفى لتكتمل قائمته القارية بـ 30 لاعبًا.

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وأجبر إيهاب جلال على قيد الثلاثي سالف الذكر نظرًا لعدم التعاقد مع أي لاعب جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بعد قرار "فيفا" بإيقاف القيد للنادى البورسعيدى لمدة موسم ونصف وهو ما جعل الجهاز الفني للمصري يتمسك بجميع اللاعبين ويرفض التفريط فى أى لاعب وقيدهم فى القائمة الأفريقية لإستكمال المشوار الناجح بالبطولة الأفريقية.

كان المصرى قد نجح فى الوصول لدور الثمانية من الكونفدرالية الأفريقية بعدما تعادل فى الجولة الاخيرة لدور المجموعات أمام رينجرز النيجيرى بهدف لمثله فى المباراة التى جرت بينهما بنيجيريا والتى رفع بها الفريق البورسعيدى رصيده إلى 10 نقاط فى المركز الثانى للمجموعة خلف بيراميدز المتصدر برصيد 15 نقطة.