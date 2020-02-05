شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ: الأهلي فاز بالدوري 41 مرة.. والزمالك «الأسهل» بلغة الأرقام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، الرئيس الشرفي للنادي الأهلي: «الدوري المصري في نسخته الحديثة اتلعب ٦٠ مرة ... فاز الأهلي ٤١ مرة منهم، ولما نتكلم كورة وأرقام بتزعل بعض الناس».

وأضاف في حسابه على «فيس بوك»، الأربعاء: «هو أنا شتمتك ؟ والا قلت حقائق ؟؟ لما اتمنيت الزمالك في قرعة أفريقيا فهو الفريق الأسهل بلغة الأرقام، وبالنسبة لكأس السوبر فهي بطولة سهلة وفي متناول اليد، وأتوقع أن يواجه الأهلي صعوبة أكبر في اعتزال طارق التايب مع الهلال أكثر بكثير من كأس السوبر».

واختتم «آل الشيخ»: «هذه وجهة نظري الكروية مع كامل احترامي للجميع، أنا اعبّر عن رأيي واللي باشوفه، تزعلوا ليه ؟؟ خلوا عندكوا روح رياضية، ومتخافوش، آثار البنج ابتدت تروح».