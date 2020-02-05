شكرا لقرائتكم خبر عن مكافأة للفريق ورحلات للمشجعين.. «#تركي يساند جمهور_الأهلي» يتصدر تويتر (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بحوالي 9 آلاف تدوينة تصدر هاشتاج «#تركييساندجمهور_الأهلي» قائمة الأكثر تداولاً على «تويتر»، وذلك بعد إعلان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، والرئيس الشرفي للنادي الأهلي، مكافأة لاعبي الأهلي بعد التأهل إلى دور الثمانية لدوري رابطة الأبطال، وكذلك إعلانه التكفل برحلات مجانية لجماهير الأهلي إلى مباريات دوري أبطال إفريقيا.

وكان «آل الشيخ» تواصل مع مسؤولي الأهلي، وهنأ الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، على تأهل فريق الكرة إلى دور الثمانية لدوري رابطة الأبطال.

وقال الموقع الرسمي للنادي الأهلي إن «تهنئة آل الشيخ جاءت على الرغم من الظروف الصحية التي يمر بها، وخضوعه لأكثر من جراحة دقيقة في أمريكا خلال الفترة الماضية».

وأكد الرئيس الشرفي للنادي تقديره للجهد الكبير الذي بذله اللاعبون والجهاز الفني في المباريات السابقة. وحرصًا منه على الاستمرار في مساندة الفريق، قرر منح الجهاز الفني واللاعبين مكافأة إجادة، التي كان قد وعد بها قبل المواجهة الأخيرة أمام الهلال السوداني، وتمنى لهم التوفيق في الأدوار المقبلة للبطولة، وإسعاد جماهير الأهلي بإحراز اللقب القاري.

ومن جانبه عبر الكابتن محمود الخطيب عن تثمين النادي وإدارته لمساندة المستشار تركي آل الشيخ، واهتمامه الدائم بمسيرة فريق الكرة، على الرغم من متاعبه الصحية، وتمنى له تمام الشفاء والعودة إلى وطنه ومحبيه، بحسب الموقع الرسمي للأهلي.

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وظهر «آل الشيخ» في مقطع فيديو قصير طمأن فيه الجميع باستقرار حالته الصحية، مشيرًا إلى اقتراب موعد عودته للمملكة بعد تجاوز الوعكة الصحية خلال الأسبوعين المقبلين، وشكر كل من سأل عنه.

وقال تركي آل الشيخ، في حسابه على «فيس بوك»، الأربعاء: «كنت أتمنى لو سمحت لنا القرعة غداً بمواجهة نادي الزمالك لأنه الأسهل والطريق السلس للعبور مع كامل احترامي لنادي الزمالك وجمهوره الذي احترمه». وأضاف «آل الشيخ»: «أنا باتكلم كرة قدم ومستوى فني خلال هذا الموسم ... دعواتكم لي فأنا محتاج لها».

من جانبه طمأن مصطفى البنا «اليوتيوبر» الشهير صاحب شخصية المحلل الرياضي «سعفان»، الجمهور المصري والعربي على صحة المستشار تركي آل الشيخ، بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة في «نيويورك» لإزالة ورم.

وقال «سعفان» في تصريحات عبر مقطع فيديو على قناته الخاصة على «يوتيوب»: «معالي المستشار تركي آل الشيخ يطمئن الجمهور على صحته، وقد التقي به اليوم للاطمئنان على صحته بعدما فشلت في مقابلته خلال الأيام الماضية بسبب ظروفه الصحية الصعبة ودخوله في غيبوبة لمدة 3 أيام».

وأضاف: «تركي آل الشيخ استفسر عن نتيجة مباراة الأهلي والهلال بعد خروجه من غرفة العمليات وحرص على الاطمئنان على بعثة الفريق، كما قام بصرف مكافآت للاعبي الأحمر بعد التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بالتنسيق مع كابتن محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء».

وكشف المنتج الفني حمادة إسماعيل عن مفاجأة سارة من تركي آل الشيخ لجماهير النادي الأهلي حيث قال: «آل الشيخ أوصاني بجمهور الأهلي من المستشفى، وقرر عمل رحلات مجانية للجماهير الحمراء لدعم ومساندة الفريق خلال المباريات القادمة في بطولة دوري أبطال إفريقيا باعتبار أن الجمهور هو الداعم الأول للنادي».

وتابع: «آل الشيخ قرر تحمل تكاليف تذاكر جمهور الأهلي وتكاليف إقامتهم في الفنادق خارج مصر والتنقلات بالإضافة لمصروف شخصي لكل مشجع للتركيز فقط في دعم ومساندة الفريق فقط داخل الملعب، بالإضافة لصرف مكافآت للاعبين». وأتم تصريحاته: «تركي آل الشيخ سيظل داعما للفريق بقوة من أجل التتويج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا».