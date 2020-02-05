- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محمد صلاح يتصدر قائمة الأفضل تسديدًا على المرمى بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - محمد صلاح يتصدر قائمة الأفضل تسديدا على المرمى بالدوري الإنجليزي
الأربعاء 5 فبراير 2020
الخليج 365
اختار الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم النجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول على صدارة قائمة الأفضل تسديدًا على المرمى بعد مرور 25 جولة من مباريات البريميرليج.
يقترب ليفربول بشكل أكثر نحو تحقيق لقب الدورى الإنجليزى هذا الموسم، بعد اتساع فارق النقاط مع منافسه مانشستر سيتى بعد الجولة الـ25 إلى 22 نقطة كاملة فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى.
ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الإنجليزى على موقع تويتر إحصائية تكشف عدد تسديدات على المرمى أظهرت أن محمد صلاح سدد 85 كرة على المرمى فى المركز الأول وجاء المكسيكي راؤول خيمينيز، مهاجم وولفرهامبتون فى المركز الثانى برصيد 81 تسديدة، بينما جاء روبرت فيرمينو فى المركز الثالث برصيد 77 تسديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح يتصدر قائمة الأفضل تسديدًا على المرمى بالدوري الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.