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محمد صلاح يتصدر قائمة الأفضل تسديدًا على المرمى بالدوري الإنجليزي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - محمد صلاح يتصدر قائمة الأفضل تسديدا على المرمى بالدوري الإنجليزي

الأربعاء 5 فبراير 2020

محمد صلاح يتصدر قائمة الأفضل تسديدًا على المرمى بالدوري الإنجليزي

الخليج 365

اختار الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم النجم المصرى محمد صلاح لاعب على صدارة قائمة الأفضل تسديدًا على المرمى بعد مرور 25 جولة من مباريات البريميرليج.

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يقترب ليفربول بشكل أكثر نحو تحقيق لقب الدورى الإنجليزى هذا الموسم، بعد اتساع فارق النقاط مع منافسه مانشستر سيتى بعد الجولة الـ25 إلى 22 نقطة كاملة فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى.

 

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الإنجليزى على موقع تويتر إحصائية تكشف عدد تسديدات على المرمى أظهرت أن محمد صلاح سدد 85 كرة على المرمى فى المركز الأول وجاء المكسيكي راؤول خيمينيز، مهاجم وولفرهامبتون فى المركز الثانى برصيد 81 تسديدة، بينما جاء روبرت فيرمينو فى المركز الثالث برصيد 77 تسديدة.

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