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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هالاند يواصل كتابة التاريخ رغم خروج دورتموند الدرامي من كأس ألمانيا
الأربعاء 5 فبراير 2020
الخليج 365
نجح فريق فيردر بريمن في الفوز على ضيفه بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليُقصيه من دور الـ16 من كأس ألمانيا، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب فيسير شتاديون.
افتتح دافي سيلكه التسجيل في الدقيقة 16، قبل أن يُعزز ليوناردو بيتنكورت من تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 30.
وجل المتألق إيرلينج هالاند بديلا كالعادة في الشوط الثاني، ليواصل هوايته المفضلة بالتسجيل، حيث قلّص الفارق لدورتموند بعد ضغط كبير في الدقيقة 67.
وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات أن هالاند بات أول لاعب يسجل 8 أهداف في 4 مباريات يشارك بها بقميص أحد فرق البوندسليجا على مدار التاريخ.
كما نحج صاحب الـ 19 عامًا في هز الشباك خلال ظهوره الأول في كأس ألمانيا، كما فعل في مشاركته الأولى سواء في دوري أبطال أوروبا أو البوندسليجا.
ومع ارتفاع الآمال الصفراء في العودة من جديد للمباراة، وضع ميلوك راشيكا هدفًا صادمًا في الدقيقة 70، وقد قلص الناشئ جيو رينا الفارق بعدها بدقائق قليلة.
وبذلك ينتهي اللقاء بخسارة دورتموند 2-3 والخروج من دور الـ16، فيما تأهل بريمن لربع النهائي.
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