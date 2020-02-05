شكرا لقرائتكم ايهاب جلال يطالب لاعبي المصري باغلاق صفحة الكونفدرالية والتركيز لمباراة طنطا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب إيهاب جلال المدير الفني للمصرى البورسعيدى من لاعبيه غلق صفحة الكونفدرالية الأفريقية بعد الصعود لدور الثمانية من البطولة ، مطالبا اللاعبين بضرورة استثمار الأجواء الحالية والحصول على نقاط اللقاء المقبل أمام طنطا ، وربط مجلس إدارة المصرى صرف جزء من المستحقات المالية للاعبين بالفوز على طنطا وتحسين النتائج بالدورى ، مؤكدين أن الصعود لدور الثمانية بالكونفيدرالية الأفريقية جاء بسبب ضعف الخصوم وأن الغرض الأساسى حاليا هو استعادة هيبة الفريق محليا بعد دخوله لدائرة الأندية المهددة بالهبوط للقسم الثانى .

وعقد مجلس إدارة المصرى اجتماعا باللاعبين وشدد عليهم ضرورة الفوز على طنطا وخطف نقاط المباراة التى ستؤدى لتقدم ترتيب الفريق بالدورى .

من ناحية أخرى أتم مجلس إدارة المصري البورسعيدي، القائمة الأفريقية للفريق، الذي يستعد لخوض منافسات دور الثمانية ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بإضافة الثلاثي أيمن ندا ومصطفى طيارة وخالد مصطفى لتكتمل قائمته القارية بـ 30 لاعبا.

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وأجبر إيهاب جلال على قيد الثلاثى سالف الذكر نظرا لعدم التعاقد مع أى لاعب جديد خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية بعد قرار الفيفا بإيقاف القيد للنادى البورسعيدى لمدة موسم ونصف وهو ما جعل الجهاز الفنى للمصرى يتمسك بجميع اللاعبين ويرفض التفريط فى أى لاعب وقيدهم فى القائمة الأفريقية لإستكمال المشوار الناجح بالبطولة الأفريقية .

كان المصرى قد نجح فى الوصول لدور الثمانية من الكونفيدرالية الأفريقية بعدما تعادل فى الجولة الاخيرة لدور المجموعات امام رينجرز النيجيرى بهدف لمثله فى المباراة التى جرت بينهما بنيجيريا والتى رفع بها الفريق البورسعيدى رصيده إلى 10 نقاط فى المركز الثانى للمجموعة خلف بيراميدز المتصدر برصيد 15 نقطة .