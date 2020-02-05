شكرا لقرائتكم بيراميدز ضد الأهلي .. معسكرا مغلقا للأحمر استعدادا للمواجهة المرتقبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل فريق الكرة بالاهلي مساء اليوم،الأربعاء، معسكر مغلق إستعداداً لمواجهة بيراميدز المقرر لها السابعة والنصف من مساء غداً ، الخميس، بإستاد الدفاع الجوي في الجولة السادسة عشر لبطولة الدوري الممتاز ،ويعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق قائمة مباراة الغد عقب مران اليوم.

وشهد مران ألأمس انتظام النيجيري جونيور أجايي لاعب وسط الفريق في التدريبات الجماعية بعدما سبق وغاب عن مران الأهلي أمس الأول بسبب إصابته بنزلة برد، حيث أكد طبيب الفريق تعافي اللاعب منها ، فيما خاض أحمد فتحي، ظهير أيمن الفريق تدريبات تأهيلية للتعافي من الإصابة التي تعرض لها مؤخراً وكانت عبارة عن آلام في الكاحل أجبرته على عدم المشاركة في مباراة الأهلي الأخيرة أمام الهلال السوداني ببطولة دوري أبطال أفريقيا التي انتهت بالتعادل الإيجابي ١-١، وشارك فتحي في التدريبات البدنية للفريق الأحمر التي قادها توماس بينكيل مخطط الأحمال، ثم استكمل برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز بعد غد الخميس على استاد الدفاع الجوي بالجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

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ودرس الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة فايلر، بيراميدز بالفيديو، وأستعان بعدد من مباريات المنافس فى الدورى أمام طنطا وإنبى والمقاصة، وإف سى مصر، بالإضافة إلى مواجهتيه الأخيرتين أمام إينوجو رينجرز النييري، وإف سى نواذيبو الموريتانى لرصد نقاط القوة والضعف فى المنافس قبل مواجهة.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد ٣٦ نقطة جمعها من الفوز في ١٢مباراة متتالية محققا العلامة الكاملة.