طلائع الجيش يقسو على اف سي مصر برباعية نظيفة

اسماء السيد - قسا طلائع الجيش على ضيفه اف سي مصر برباعية نظيفة الثلاثاء بملعب جهاز الرياضة العسكري في القاهرة في المرحلة السادسة عشرة من الدوري المصري في كرة القدم.
وسجل ناصر منسي (46) وعمرو جمال (48) وكريم طارق (80) والرواندي كيفن موهيري (88) الأهداف.
وأهدر عمرو جمال ركلة جزاء في الدقيقة 41.
وصعد طلائع الجيش الى المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة، فيما تجمد رصيد اف سي مصر عند 11 نقطة في المركز الثامن عشر الأخير.
وفي مباراة ثانية بملعب الجونة في الغردقة، حقق الجونة فوزا قاتلا على ضيفه وادي دجلة بهدف وحيد سجله الزامبي والتر بواليا في الدقيقة 88.
وواصل الجونة صحوته بعدما حقق الفوز على المصري 2-1 في المرحلة الماضية رافعا رصيده الى 18 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد وادي دجلة عند 14 نقطة في المركز الخامس عشر.
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