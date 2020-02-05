شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يطير إلى الإسكندرية اليوم استعدادًا لمواجهة الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطير فريق أسوان صباح اليوم الأربعاء إلى الإسكندرية استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري، حيث تقام المباراة السبت المقبل على استاد الإسكندرية، ويطمح أبناء الجنوب بقيادة مجدي عبد العاطي مدرب الفريق إلى مواصلة الانتصارات المحلية بعد الفوز على حرس الحدود والإسماعيلي في آخر جولتين.. وكان أسوان قد فاز على الإسماعيلي في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين الإثنين الماضي على ملعب أبناء الجنوب، ضمن منافسات الجولة 16 من عمر المسابقة.

وقرر مجلس إدارة نادي أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، صرف مكافآت الفوز على الإسماعيلي للاعبين، وذلك قبل السفر إلى الإسكندرية استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري في الجولة 17 من عمر مسابقة الدوري العام، من أجل تحفيز اللاعبين على مواصلة الانتصارات أمام زعيم الثغر.

من جانبه أكد مصطفى أمين عضو مجلس إدارة أسوان والمشرف على فريق الكرة في تصريحات خاصة، أن اللاعبين والجهاز الفني كانوا على قدر المسئولية في المباريات الأخيرة، مشيرًا إلى أن هناك اجتماعًا بعد نهاية الدور الأول مع مجدي عبد العاطي لمعرفة احتياجاته خلال الفترة المقبلة لتحسين وضع الفريق.

وأكد مجدي عبد العاطي مدرب الفريق أن الفوز بـ6 نقاط متتالية منح الفريق حالة الهدوء في خوض المباريات المقبلة، مشددًا على أن مباراة الاتحاد السكندري تمثل عنق زجاجة للفريق الأسواني من أجل تأكيد أحقيته بالبقاء في المنطقة الدافئة.

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وأضاف مدرب أسوان أن إصرار اللاعبين على حصد الثلاث نقاط سر الفوز فى المباراتين الماضيتين، مشيراً إلى أن أسوان دخل مباراتى الإسماعيلى ومن قبلها حرس الحدود وهو لا يضع أمامه هدفاً إلا الفوز.

ويحتل أسوان المركز الـ 12 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 15 نقطة حصدها أبناء الجنوب من 16 جولة، حيث فاز فريق أسوان في 3 مباريات وتعادلوا في 6 لقاءات وخسروا 7 مباريات أخرى، وسجل لاعبو أسوان 18 هدفاً واستقبلت شباكهم 27 هدفاً آخر.