شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدخل اليوم معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الكرة بالأهلي مساء اليوم، الأربعاء، معسكرًا مغلقًا استعدادًا لمواجهة بيراميدز المقرر لها السابعة والنصف من مساء غدٍ، الخميس، باستاد الدفاع الجوي في الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري الممتاز، ويعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق قائمة مباراة الغد عقب مران اليوم.

وشهد مران الأمس انتظام النيجيري جونيور أجايي لاعب وسط الفريق في التدريبات الجماعية بعدما سبق وغاب عن مران الأهلي أمس الأول بسبب إصابته بنزلة برد، حيث أكد طبيب الفريق تعافي اللاعب منها، فيما خاض أحمد فتحي، ظهير أيمن الفريق تدريبات تأهيلية للتعافي من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا وكانت عبارة عن آلام في الكاحل أجبرته على عدم المشاركة في مباراة الأهلي الأخيرة أمام الهلال السوداني ببطولة دوري أبطال أفريقيا التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وشارك فتحي في التدريبات البدنية للفريق الأحمر التي قادها توماس بينكيل مخطط الأحمال، ثم استكمل برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز بعد غدٍ الخميس على استاد الدفاع الجوي بالجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

ودرس الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة فايلر، بيراميدز بالفيديو، واستعان بعدد من مباريات المنافس فى الدورى أمام طنطا وإنبى والمقاصة، وأف سى مصر، بالإضافة إلى مواجهتيه الأخيرتين أمام إينوجو رينجرز النييري، وإف سى نواذيبو الموريتانى لرصد نقاط القوة والضعف فى المنافس قبل مواجهة.

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ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 36 نقطة جمعها من الفوز في 12 مباراة متتالية محققًا العلامة الكاملة.