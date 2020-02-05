شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات بطولة موتور سيتي للإسكواش بمشاركة 5 مصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الأربعاء منافسات بطولة موتور سيتي لرجال الإسكواش، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 5 فبراير الجاري حتى التاسع من نفس الشهر، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 76 ألف دولار.

ويمثل مصر في البطولة كل من: كريم الحمامي، محمد الشربيني، زاهد سالم، محمد أبو الغار، ومروان الشوربجي.

وتشهد منافسات الدور الأول للبطولة مشاركة كل من: كريم الحمامي والذي يلتقي بلاعب قطر عبد الله التميمي، فيما يلتقي محمد الشربيني بمنافسه الانجليزي ريتشي فالوز.

ومنذ انطلاق الموسم الجاري فى سبتمبر الماضى هيمنت مصر على الألقاب الكبرى، حيث توج محمد الشوربجى ونور الطيب بأول بطولة وهى الصين المفتوحة، كما توج الشوربجى ورنيم الوليلى ببطولة سان فرانسيسكو، وفاز على فرج ببطولة أمريكا المفتوحة، ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فاز، وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، توج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخب، كما حصد محمد الشوربجى بطولة جى بى مورجان كأول بطولة بلاتينية فى العام الجاري، وتوجت نوران جوهر بلقب بطولة كارول ويمولر.

Advertisements

كما حصد كريم عبد الجواد لاعب الأهلي والمصنف الرابع عالميًا لرجال الإسكواش بطولة ايدينبرج التي أقيمت باسكتلندا في فبراير الجاري، ليحصد ثالث ألقابه بعد التتويج ببطولتي مصر الدولية وتشانل فاز، كما حصدت نور الطيب المصنفة الخامسة عالمياً ولاعبة هليوبوليس، بطولة كليفلاند كلاسيك لسيدات الإسكواش لتتوج بثاني ألقابها منذ انطلاق الموسم الجاري، حيث كانت البطلة المصرية قد توجت ببطولة الصين المفتوحة، كأول بطولة في انطلاق موسم الإسكواش 2019/2020.