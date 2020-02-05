شكرا لقرائتكم خبر عن إهدار الفرص صداع فى رأس عماد النحاس قبل مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت أزمة إهدار الفرص السهلة صداعًا مزمنًا للجهاز الفني بنادي المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، وذلك بعد الخسارة الأخيرة التي تعرض لها فريق الذئاب أمام إنبي، في المباراة التي جمعت الفريقين الإثنين الماضي ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري العام وانتهت بخسارة الذئاب بهدفين مقابل هدف حيث شهدت المباراة اهدار الكثير من الفرص السهلة من جانب لاعبي المقاولون، وهو الأمر الذي تكرر على مدار المباريات الأخيرة للذئاب وكان أبرزها مباراة الأهلي، التي خسرها المقاولون بهدفين نظيفين.

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب استعداداته لمواجهة بيراميدز فى الجولة 17 من عمر مسابقة الدورى العام اليوم الأربعاء، على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر معقل ذئاب الجبل، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة عقب مباراة إنبى.

وكان التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم المقاولون قد سجل هدف الذئاب الوحيد فى شباك إنبى ليحتل صدارة هدافى الفريق برصيد 6 أهداف متفوقًا محمد سالم ومحمد سمير بفارق هدف واحد.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 32 نقطة حصدها ذئاب الجبل بعد 16 جولة، حيث فاز المقاولون في 10 مباريات، وتعادلوا في مباراتين وخسروا في 4 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 21 هدفًا واستقبلت شباكهم 12 هدفاً آخر.

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ويستعد المقاولون العرب لمواجهة نظيره بيراميدز الثلاثاء المقبل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة نظيره بيراميدز الثلاثاء المقبل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الدوري العام.