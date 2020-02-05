الليلة.. الزمالك يصطدم بالحدود لاستعادة طعم الانتصارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يعود نادي الزمالك لاستئناف مشواره المحلي في بطولة الدوري المصري الممتاز حين يلتقي مساء اليوم الأربعاء مع فريق حرس الحدود على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الأسبوع الـ16 للمسابقة.

ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة من 13 مباراة، فيما يأتي الحرس بقيادة طارق العشري في المركز العاشر بـ18 نقطة من 15 لقاء، بعد فشله في الفوز بآخر ثلاث جولات.

ويسعى رجال المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون للعودة إلى طريق الانتصارات، بعد سقوطه في فخ التعادل مع وادي دجلة بنتيجة (1-1) خلال الجولة الماضية التي جاءت بعد تحقيق الأبيض لثلاثة انتصارات متتالية.

ويستهدف الزمالك كسر سلسلة التعادلات التي لازمت الفريق في المباريات الأخيرة بجميع المسابقات، حيث تعادل مع مازيمبي الكونجولي (0-0)، قبل أن يتعادل مع دجلة (1-1)، وأول أغسطس الأنجولي (0-0).

وحسم التعادل الإيجابي بنتيجة (1-1) نتيجة آخر مباراة جمعت بين الزمالك وحرس الحدود، حيث تقدم الحدود بهدف من النيران الصديقة عن طريق بهاء مجدي، قبل أن يتعادل الأبيض بهدف المغربي خالد بوطيب.

ويأمل الزمالك في تحقيق فوز يسمح له باقتحام المربع الذهبي للمسابقة والارتقاء للمركز الثالث، مع العلم أنه لعب مباريات أقل من المقاولون العرب والاتحاد السكندري وبيراميدز المتواجدين خلف الأهلي المتصدر.

لكن الفريق الأبيض يعاني من عدة غيابات تتمثل في مصطفى محمد مهاجم الفريق والظهير الأيمن أحمد عيد للإيقاف، بالإضافة لمحمود شيكابالا، التونسي فرجاني ساسي، والكونجولي كابونجو كاسونجو لأسباب فنية.

واستعاد الزمالك خدمات الجناح المغربي أشرف بنشرقي بعد تعافيه من الإصابة، التي منعته من خوض لقاء مازيمبي في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، قبل دقائق من انطلاقها بعدما كان في التشكيل الأساسي.

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وكان الزمالك حسم تأهله إلى الدور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد احتلال وصافة مجموعته في البطولة خلف مازيمبي الكونجولي، وسينتظر مساء اليوم الأربعاء تحديد خصمه المقبل بالمسابقة في قرعة دور الثمانية.

وقررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم إسناد مهمة إدارة المباراة بين الزمالك وحرس الحدود إلى محمد يوسف، ويعاونه سمير جمال وشهاب راشد وعمرو عايد حكما رابعا.

بطاقة المباراة:

الفريقان: الزمالك وحرس الحدود.

الحدث: الدوري المصري.

الملعب: استاد القاهرة.

التوقيت: 7.30 مساءً.

القناة الناقلة: أون سبورت.

المعلق: أيمن الكاشف.