ليفربول إلى الدور الخامس بكأس إنجلترا بالفريق الرديف

خطف ليفربول بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس إنجلترا لكرة القدم، بفوزه أمام جمهوره على ضيفه شروزبوري 1-0 مساء الأربعاء، في مباراة الإعادة من الدور الرابع.



وسجل مدافع شروزبوري رو شون فيليبس هدف المباراة الوحيد بالخطأ في مرماه بالدقيقة 75.



وكانت المباراة الأولى بين الفريقين، قد انتهت بالتعادل 2-2، ليقرر مدرب ليفربول يورجن كلوب عدم خوض اللقاء الثاني بالفريق الأول، وأرسل الفريق الرديف بقيادة المدرب نيل كريتشلسي.



واعتمد المدرب كريتشلسي على طريقة اللعب 4-3-3، فتكون الخط الخلفي من الرباعي نيكو ويليامز وكي جانا هويفر وسيب فان در بيرج وآدم لويس، وقام بدرو تشيريفيلا بدرو لاعب الارتكاز خلف ليتون كلاركسون وجايك كاين، فيما وقف هيرفي إليوت وكيرتيس جونز، حول المهاجم الصريح ليام ميلار.



وسيطر ليفربول على المجريات، خصوصا في منطقة المناورة، لكن دون أن يتمكن من تشكيل خطورة حقيقية في الدقائق العشر الأولى.



استمر الحال على ما هو في الدقائق التالية، وبقي شروزبوري متقوقعا في المواقع الخلفية، ولم يتقدم إلا نادرا، بل حصل على ركنيته الأولى، بعد مرور 25 دقيق من زمن اللقاء.



في المقابل، جاءت أول تسديدة للفريق المضيف نحو المرمى، في الدقيقة 29، من خلال ركلة حرة مباشرة، نفذها جونز في مكان وقوف الحارس أوليري.



التقط الحارس أوليري مجددا كرة عرضية من لويس في الدقيقة 32 قبل وصولها إلى ميلار، وتخطى ويليامز من حوله في الناحية اليمنى، قبل أن يرسل كرة عرضية منخفضة مرت أمام الجميع قبل أن تستقر بين يدي الحارس في الدقيقة 35.



واستمرت أفضلية ليفربول فيما تبقى من زمن الشوط الأول، وفي الوقت بدل الضائع حاول لانج لاعب شروزبوري اللحاق بكرة طويلة، لكن الحارس كيليهير سبقه.



تحسن أداء شروزبوري كثيرا في بداية الشوط الثاني، واعتمد على الضغط العالي لمحاولة إرغام لاعبي ليفربول على ارتكاب أخطاء في التعامل مع الكرة، لكن اللمسة قبل الأخيرة كانت تخونه دائما.



وكاد ليفربول يباغت ضيفه في الدقيقة 53 عن طريق ويليامز الذي أرسل كرة خطيرة أمام المرمى، أبعد أوليري خطرها بصعوبة.







وأحرز شروزبوري هدفا في الدقيقة 59، عن طريق والي، لكن الحكم ألغاه بعد الاستعانة بتقنية الفيديو "فار"، بعدما تبين وجود حالة تسلل على صاحب الهدف.



واقترب شروزبوري من التعويض في الدقيقة 67، عندما استقبل البديل أودوه الكرة وظهره للمرمى، وتخلص من فان دن بيرج قبل أن يطلق تسديدة مرت بجوار القائم الأيمن.



وقبل نهاية المباراة بربع ساعة، خطف ويليامز الكرة قبل أن يرسلها طويلة نحو إليوت، حاول المدافع رو شون ويليامز إبعاد الكرة برأسه، لتتهادى في شباك فريقه بطريق الخطأ.



وأهدر البديل لوران فرصة خطيرة للفريق الضيف عندما أطاح بمحاولته فوق المرمى بالدقيقة 79، ثم صمد دفاع ليفربول حتى نهاية اللقاء ليخطف بطاقة التأهل.





المصدر: موقع كورة