غرناطة يفجر مفاجأة ويقصي فالنسيا في كأس إسبانيا

فجّر غرناطة أولى مفاجآت ربع نهائي كأس ملك إسبانيا بإخراجه فالنسيا بفضل إبداع نجمه سولدادو.



وأخرج غرناطة ضيفه فالنسيا من ربع نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم عقب فوزه عليه 2-1 يوم الثلاثاء.



وقدّم غرناطة الذي يقوده الإسباني دييغو مارتينيز مباراة كبيرة وكان الأكثر خطورة على مرمى الخفافيش رغم أفضلية الضيف في نسبة الاستحواذ.



وافتتح روبرتو سولدادو لاعب فالنسيا السابق التسجيل لصالح غرناطة بعد ثلاث دقائق من انطلاق اللقاء قبل أن يعدل رودريغو النتيجة (40).



وانتظر غرناطة حتى الوقت بدل الضائع ليمنحه سولدادو (34 عاماً) هدف الفوز من ركلة جزاء (90+4) ليخرج حامل اللقب من المسابقة.

المصدر: بي إن سبورت

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