رياضة | تريزيجيه: حسام البدري ضم أسباب تألقي في أوربا

وقال نجم أستون فيلا الإنجليزي، ان حسام البدري منحه الفرصة عندمت كان تحت قيادته في النادي الأهلي والتي ساعدته على التألق في أوروبا.

وتابع تريزيجيه في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "أنا خارج من النادي الأهلي ومتربي في الأهلي وده ساعدني على التألق في أوروبا" .