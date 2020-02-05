رياضة | ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين قبل بدء الجولة 17

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين قبل بدء الجولة 17 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الأربعاء، والتي ستبدأ بلقاء العدالة وضمك.

وقد شهدت الجولة الماضية انفراد الفرنسي بافتيمبي جوميز لاعب الهلال بالصدارة برصيد 13 هدف، فيما زاد حمدالله مهاجم النصر أهدافه إلى 12 هدف.

ويقدم لكم الخليج 365 الرياضي ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين قبل بدء الجولة 17

1- بافتيمبي جوميز "الهلال" 13 هدف

2- عبد الرازق حمدلله "النصر" 12 هدف

3- عمر السومة "الأهلي" 11 هدف

4- كارلوس إدواردو "الهلال" 9 أهداف

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5-رومارينيو "الاتحاد" 8 أهداف

6- دجانيني تافاريس "الأهلي" 8 أهداف

7- روني فيرنانديز "الفيحاء" 7 أهداف

8- كاروليس أندريا "العدالة" 7 أهداف

9- جيوفينكو "الهلال" 6 أهداف

10- ميتشيل تى فريدي "الفتح" 6 أهداف

11- كارلوس ستراندبيرج "الحزم" 6 أهداف

12- سعد بقير "أبها" 6 أهداف.