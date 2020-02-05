رياضة | برشلونة يكشف طبيعة إصابة ديمبلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يكشف طبيعة إصابة ديمبلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن برشلونة الاسباني أن الفرنسي عثمان ديمبلي نجم هجوم الفريق تعرض لإصابة خطيرة في فخذه الأيمن قبل أربع شهور من بطولة كاس أمم أوروبا لكرة القدم 2020.

وكشف برشلونة في بيان رسمي له أن الفحوصات التي خضع لها الفرنسي عثمان ديمبلي أظهرت إصابته بتمزق عضلي كامل في الفخذ الأيمن.

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وذكر البيان أن ديمبلي اضطر إلى مغادرة تدريبات فريقه الإثنين علمًا بأنه عاد للتو من إصابة في العضلة الخلفية أبعدته منذ 27 نوفمبر الماضي.

وأوضح البيان أن النجم الفرنسي البالغ من العمر 22 عامًا عانى سلسلة من الإصابات منذ انتقاله إلى البلوجرانا قادمًا من بروسيا دورتموند الألماني في عام 2017 ولم يشارك هذا الموسم إلا في تسع مباريات وسجل هدف وحيد.

وأشار البيان إلى أن الشك يحوم حول مشاركة ديمبلي مع فرنسا بطل كأس العالم 2018 في بطولة كأس أمم أوروبا في الصيف المقبل لأن هذا النوع من الإصابة غالبًا ما يحتاج إلى عملية جراحية وابتعاده فترة طويلة عن الملاعب