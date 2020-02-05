رياضة | موعد مباراة الهلال السعودي اليوم| مشاهدة مباراة الهلال والرائد اليوم الأربعاء 5-2-2020 في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الهلال السعودي اليوم| مشاهدة مباراة الهلال والرائد اليوم الأربعاء 5-2-2020 في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب جامعة الملك آل سعود مباراة نارية تجمع بين الهلال ونظيره الرائد، مساء اليوم الأربعاء الموافق 5 فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ويدخل الهلال اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزا ثمينا على نظيره أبها، بهدفين مقابل هدف في الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي، فيما سقط الرائد في فخ التعادل أمام فريق الاتحاد بهدف لمثله في الجولة الماضية من دوري المحترفين.

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 35 نقطة، جمعهم من 16 مباراة، فاز في 10 مواجهات، والتعادل في 5 مباريات، فيما خسر في مباراة واحدة فقط، فيما يتواجد الرائد في المركز السادس برصيد 27 نقطة.

موعد مباراة الهلال ضد الرائد في الدوري السعودي:-

من المقرر أن تقام مباراة الهلال ضد الرائد في تمام الساعة السابعة وعشرون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة وعشرون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة وعشرون دقيقة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة وعشرون دقيقة بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة مباراة الهلال ضد الرائد في الدوري السعودي:-

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

تاريخ مواجهات الفريقين:-

تواجه الفريقان في 23 مباراة بمختلف المسابقات، نجح الهلال في تحقيق 19 انتصار، مقابل هزيمه واحدة فقط، فيما تعادل الفريقان في 3 مباريات، وأحرز الهلال خلالهم 51 هدف، في حين هز الرائد شباك الزعيم 12 مرة.

وشهد موسم 2012-2013 من الدوري السعودي للمحترفين أكبر نتيجه حققها الهلال أمام الرائد، بسداسية نظيفة في مرمى الرائد، عن طريق ياسر القحطاني، ثلاثة أهداف "هاتريك"، يو بيونغ سو، هدفان، وأحمد الفريدي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من البطولة.

فيما قدم الهلال آداء رائع في آخر مباراة أمام الرائد؛ والتي حقق فيها فوزا ثمينا بخمسة أهداف دون رد، ضمن مباريات الدور الأول، بعد أن تعادلا بهدف لمثله في يناير 2019 في الجولة السادسة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

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التشكيل المتوقع للهلال في مواجهة الرائد:-

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: ياسر الشهراني - محمد جحفلي - جانج هيون سو - مدالله العليان

خط الوسط: سلمان الفرج - جوستافو كويار

خط الوسط الهجومي: سالم الدوسري - سيباسيتان جيوفينكو - أندريه كاريو

خط الهجوم: بافيتيمبي جوميز

التشكيل المتوقع للرائد في مواجهة الهلال:-

حراسة المرمى: عزالدين دوخة

خط الدفاع: محمد العامري - عبدالله الفهد - إيزيكيل بالوميك - محمد الشريمي

خط الوسط: جلال الداودي - سلطان الفرحان - أرناو دجوم

خط الهجوم: محمد فوزير - رائد الغامدي - أحمد الزين