رياضة | علي ماهر: تريزيجيه يستحق اللعب في مانشستر سيتي

أكد علي ماهير نجم النادي الأهلي السابق، على موهبة محمود حسن تريزيجيه، نجم أستون فيلا الإنجليزي والمنتخب الوطني.

وقال علي ماهر، نجم الأهلي السابق، إن محمود حسن تريزيجيه، نجم منتخبنا الوطني والمحترف في صفوف أستون فيلا الإنجليزي، لا يقل نهائيا عن محمد صلاح بل أنه اصغر سنا منه ويمكنه منافسته وأتمنى له ذلك.

وتابع علي ماهر في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "تريزيجيه لو لعب في مانشستر سيتي مش هتسغرب لانه لاعب كبير ويستحق يلعب في نادي أكبر"