رياضة | تريزيجيه يكشف سر خطير عن تجنيسه

أشاد محمود حسن تريزيجيه، نجم المنتخب الوطني والمحترف في صفوف أستون فيلا الإنجليزي، بعلي ماهر مدربه السابق بالنادي الأهلي.

وقال تريزيجيه في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "علي ماهر السبب الرئيسي في تالقي ومكنش ليا دور ليا في الأهلي قبل مجئ علي ماهر".

وأشار نجم مف أستون فيلا الإنجليزي، إلى أن علي ماهر أنقده من التجنيس. وتابع : "كابتن علي ماهر وانا مسافر برة مصر اخد خطوة ثانية .. جابني من على سلم الطيارة وقالي إرجع الأهلي وهتكسر الدنيا"