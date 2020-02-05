رياضة | تريزيجيه يكشف سر خطير عن تجنيسه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تريزيجيه يكشف سر خطير عن تجنيسه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أشاد محمود حسن تريزيجيه، نجم المنتخب الوطني والمحترف في صفوف أستون فيلا الإنجليزي، بعلي ماهر مدربه السابق بالنادي الأهلي.
وقال تريزيجيه في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "علي ماهر السبب الرئيسي في تالقي ومكنش ليا دور ليا في الأهلي قبل مجئ علي ماهر".
وأشار نجم مف أستون فيلا الإنجليزي، إلى أن علي ماهر أنقده من التجنيس. وتابع : "كابتن علي ماهر وانا مسافر برة مصر اخد خطوة ثانية .. جابني من على سلم الطيارة وقالي إرجع الأهلي وهتكسر الدنيا"