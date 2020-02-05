شكرا لقرائتكم خبر عن أمونيكي: محمد صلاح لا ينافسه أحد.. وألوم على الزمالك لعدم اكتشافه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لام النجم النيجيري إيمانويل إيمونيكي، المدير الفني الحالي لصفوف مصر المقاصة، على نادي الزمالك لعدم اكتشاف موهبة محمد صلاح، نجم ليفربول الانلجيزي، حينما كان يلعب في الدوري المصري

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الاعلامي كريم حسن شحاتة:" ألوم كثيراً على الزمالك لعدم ضمه حينما كان بصفوف المقاولون العرب".

وتغزل إيمونيكي في صلاح قائلاً: "هو على القمة ولاعب لا ينافسه أحد في الكرة العالمية".

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تواجد إيمانويل على مقاعد البدلاء فى مباراة فريقه أمام سموحة، التى جمعتهما أمس على استاد حرس الحدود، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ونجح ميدو جابر فى إحراز هدف التقدم للمقاصة فى الدقيقة 50 من عمر اللقاء، من ركلة جزاء حصل عليها شيميلس بيكلى.