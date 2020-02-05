شكرا لقرائتكم خبر عن أمونيكي: محمد صلاح لا ينافسه أحد.. وألوم على الزمالك لعدم اكتشافه والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الاعلامي كريم حسن شحاتة:" ألوم كثيراً على الزمالك لعدم ضمه حينما كان بصفوف المقاولون العرب".
وتغزل إيمونيكي في صلاح قائلاً: "هو على القمة ولاعب لا ينافسه أحد في الكرة العالمية".
تواجد إيمانويل على مقاعد البدلاء فى مباراة فريقه أمام سموحة، التى جمعتهما أمس على استاد حرس الحدود، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ونجح ميدو جابر فى إحراز هدف التقدم للمقاصة فى الدقيقة 50 من عمر اللقاء، من ركلة جزاء حصل عليها شيميلس بيكلى.
وتولى أمونيكى تدريب الفريق منذ أيام عقب فترة من المفاوضات بينه وإدارة المقاصة، وتحديدًا اللواء محمد عبد السلام رئيس النادي، وذلك عقب قرار إقالة أحمد حسام ميدو المدير الفنى السابق للفريق والذى تمت إقالته بعد الهزيمة من فريق بيراميدز بنتيجة 3/1 فى الدوري.
ويمتد عقد أمونيكى مع المقاصة لمدة عام ونصف، تبدأ فى فبراير الجارى، وتم التعاقد معه عقب مفاضلة بينه وبين أكثر من مدير فنى أجنبى ومصري، إلا أن الرأى النهائى جاء فى مصلحة أمونيكى الذى يمتلك سيرة ذاتية قوية كمدرب وكلاعب.
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