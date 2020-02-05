شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الجهاز المعاون لأشرف خضر فى تدريب السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتم مجلس إدارة منتخب السويس إجراءات التعاقد مع أشرف خضر مدرب الإسماعيلي الأسبق لقيادة صفوف أبناء الغريب خلفًا لتامر مصطفى الذى رحل عن تدريب الفريق بعد تعاقده مع القناة لمدة 6 أشهر على أن يتم تجديد العقود بناء على رغبة الطرفين.

كان مسئولو القناة قد وافقوا على رحيل حمزة الجمل المدير الفني السابق للفريق بسبب سوء النتائج وتراجع ترتيب الفريق بعد أن كان منافسًا على الصعود للأضواء بجانب سيراميكا كليوباترا.

ومن المقرر أن يعاون أشرف خضر في السويس كل من أحمد قناوي مدربًا عامًا، ومحمود شفيق مدربًا لحراس المرمى، مع استمرار باقى الجهاز المعاون الذى يتكون من هيثم عبده كمدرب مساعد مع استمرار الجهاز الطبي جمعة أنور ومحمد شفيق ومحمد عبد الستار، وفريد شوقي مدير إداري، وأحمد عمر أدم إداري.

من ناحية أخرى قامت هيئة قناة السويس بتدعيم صفوف الفريق بمبلغ مليون جنيه لتنتهي أزمة اللاعبين لتأخر مستحقاتهم ويحصلون على جزء من متطلباتهم المادية ليعود الهدوء بعض الشيء للسفينة الزرقاء.

من ناحية أخرى قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، صرف مكافآت للثلاثة الأوائل فى القسمين الثانى والثالث.

وقرر اتحاد الكرة صرف المكافآت لتحفيز الأندية خاصة أنها تطلب الدعم من حين لآخر.

وجاءت المكافآت على النحو التالى:

القسم الثاني:

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الأول: 250 ألف جنيه .

الثانى: 225 ألف جنيه.

الثالث: 200 ألف جنيه.

القسم الثالث:

الأول: 175 ألف جنيه.

الثانى: 150 ألف جنيه.

الثالث: 125 ألف جنيه.

وكانت خزينة اتحاد الكرة قد انتعشت بـ20 مليون جنيه كنتيجة مباشرة لتنفيذ قرار اللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد بوقف القيد أمام الأندية لحين سداد أى مديونيات عليها، كما يدرس اتحاد كرة القدم ملف الـ VAR من حيث إيجاد رعاة له فى إطار العمل على زيادة إيرادات الاتحاد وتنظيم حقوقه.