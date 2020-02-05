ليفربول يفوز على شروزبوري في الكأس بالفريق الرديف ويتأهل لثمن النهائي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خطف فريق ليفربول بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بفوزه أمام جمهوره على ضيفه شروزبوري 1-0 مساء اليوم الأربعاء، في مباراة الإعادة من الدور الرابع.

وسجل مدافع شروزبوري رو شون فيليبس هدف المباراة الوحيد بالخطأ في مرماه بالدقيقة 75. وكانت المباراة الأولى بين الفريقين، قد انتهت بالتعادل 2-2، ليقرر مدرب ليفربول يورجن كلوب عدم خوض اللقاء الثاني بالفريق الأول، وإرسل الفريق الرديف بقيادة المدرب نيل كريتشلسي.

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