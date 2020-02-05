شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مكافأة «آل الشيخ».. «#تركي_يساند_جمهور_الأهلي» الأكثر تداولاً على «تويتر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصدر هاشتاج «#تركي_يساند_جمهور_الأهلي» قائمة الأكثر تداولاً على «تويتر»، بحوالي 6 آلاف تدوينة، بعد إعلان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، والرئيس الشرفي للنادي الأهلي، مكافأة لاعبي الأهلي فور التأهل إلى دور الثمانية لدوري رابطة الأبطال.

وكان «آل الشيخ» تواصل مع مسؤولي الأهلي، وهنأ الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، على تأهل فريق الكرة إلى دور الثمانية لدوري رابطة الأبطال.

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وقال الموقع الرسمي للنادي الأهلي إن «تهنئة آل الشيخ جاءت على الرغم من الظروف الصحية التي يمر بها، وخضوعه لأكثر من جراحة دقيقة في أمريكا خلال الفترة الماضية».

وأكد الرئيس الشرفي للنادي تقديره للجهد الكبير الذي بذله اللاعبون والجهاز الفني في المباريات السابقة. وحرصًا منه على الاستمرار في مساندة الفريق، قرر منح الجهاز الفني واللاعبين مكافأة إجادة، التي كان قد وعد بها قبل المواجهة الأخيرة أمام الهلال السوداني، وتمنى لهم التوفيق في الأدوار المقبلة للبطولة، وإسعاد جماهير الأهلي بإحراز اللقب القاري.

ومن جانبه عبر الكابتن محمود الخطيب عن تثمين النادي وإدارته لمساندة المستشار تركي آل الشيخ، واهتمامه الدائم بمسيرة فريق الكرة، على الرغم من متاعبه الصحية، وتمنى له تمام الشفاء والعودة إلى وطنه ومحبيه، بحسب الموقع الرسمي للأهلي.