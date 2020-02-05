شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ: «كنت أتمنى لو سمحت لنا القرعة بمواجهة الزمالك غدًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، الرئيس الشرفي للنادي الأهلي، في حسابه على «فيس بوك»، الأربعاء: «كنت أتمنى لو سمحت لنا القرعة غداً بمواجهة نادي الزمالك لأنه الأسهل والطريق السلس للعبور مع كامل احترامي لنادي الزمالك وجمهوره الذي احترمه». وأضاف «آل الشيخ»: «أنا باتكلم كرة قدم ومستوى فني خلال هذا الموسم ... دعواتكم لي فأنا محتاج لها».

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