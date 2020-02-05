شكرا لقرائتكم علي ماهر: الاهلي في الدوري واقف في "البلكونة" وبيتفرج على الاندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل Advertisements وقال علي ماهر : الاهلي في الدوري واقف في “ البلكونة ” وبيتفرج على باقي الاندية نظرا لضعف المنافسة في الدوري الممتاز وفارق النقاط بين الأهلي واقرب منافسيه وخاض الاهلي 12 مواجهة في مسابقة الدوري الممتاز واستطاع تحقيق الفوز فيها جميعا متصدرا جدول المسابقة .

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