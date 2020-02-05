شكرا لقرائتكم المصري البورسعيدي ينهي استعداداته لمواجهة طنطا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يختتم الفريق الكروي الأول للمصرى البورسعيدى استعداداته الليلة لمواجهة طنطا فى الجولة السادسة عشر للدورى باستاد السويس فى لقاء صعب يبحث فيه أبناء بورسعيد عن العودة للثلاث نقاط فى ظل النتائج السلبية التى حققها الفريق مؤخرا وتقهقر ترتيبه للمركز الحادى عشر برصيد 16 نقطة .

ومن المتوقع أن يخوض المصرى المباراة بنفس التشكيلة التى خاض بها مبارياته الأخيرة بالبدء بأحمد مسعود فى حراسة المرمى أمامه الرباعى كريم العراقى وسعيدو صنبورى وأحمد شوشة وحسن على وفى الوسط عمرو موسى وفريد شوقى ومفتاح طقطق وإسلام عطية وأحمد ياسر وفى الهجوم محمود وادى .

ويدخل المصرى لقاء طنطا فى المركز الحادى عشر برصيد 16 نقطة جمعها من 13 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 4 وخسر فى 5 مباريات ويمتلك ثلاث مباريات مؤجلة .

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كان المصرى قد نجح فى الوصول لدور الثمانية من الكونفيدرالية الأفريقية بعدما تعادل فى الجولة الاخيرة لدور المجموعات امام رينجرز النيجيرى بهدف لمثله فى المباراة التى جرت بينهما بنيجيريا والتى رفع بها الفريق البورسعيدى رصيده إلى 10 نقاط فى المركز الثانى للمجموعة خلف بيراميدز المتصدر برصيد 15 نقطة .

أتم مجلس إدارة المصري البورسعيدي، القائمة الأفريقية للفريق، الذي يستعد لخوض منافسات دور الثمانية ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بإضافة الثلاثي أيمن ندا ومصطفى طيارة وخالد مصطفى لتكتمل قائمته القارية بـ 30 لاعبا.

وأجبر إيهاب جلال على قيد الثلاثى سالف الذكر نظرا لعدم التعاقد مع أى لاعب جديد خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية بعد قرار الفيفا بإيقاف القيد للنادى البورسعيدى لمدة موسم ونصف وهو ما جعل الجهاز الفنى للمصرى يتمسك بجميع اللاعبين ويرفض التفريط فى أى لاعب وقيدهم فى القائمة الأفريقية لإستكمال المشوار الناجح بالبطولة الأفريقية .