شكرا لقرائتكم أمونيكي يوجه رسالة لجماهير الأهلي ويثني على رباعي الفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وقال أمونيكي خلال حلوله ضيفاً على شاشة قناة الزمالك مع الاعلامي كريم حسن شحاتة في برنامج "زملكاوي" :" أشكر جماهير الأهلي بشدة التي تساندني وتدعمني وتلتقط معي الصور التذكارية عندما حضرت إلى مصر، وهذا هو جمال كرة القدم رغم احترافي في الزمالك خلال فترة التسعينات".
وتذكر النجم النيجيري أربعة نجوم عاصرهم بصفوف الأهلي، قائلاً:" أتذكر الرباعي إبراهيم وحسام حسن والحارس أحمد شوبير والمهاجم محمد رمضان، كانوا لاعبين كبار وأصحاب قيمة كبيرة".
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