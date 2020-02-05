شكرا لقرائتكم مدرب الحزم المقال: أفضّل فوز الهلال.. والوداع كان صعباً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الروماني دانيال إيسايلا، مدرب الحزم السابق، أن خبر إقالته كان صعبا عليه وعلى بعض اللاعبين، مضيفا بأنه لن يتوقف عن مساعدة فريقه السابق متى ما طلبت منه الإدارة ذلك.

وقال إيسايلا في مقابلة مع "في المرمى": لم يكن سهلا أن أتلقى خبر مغادرتي لفريق الحزم لأنني عملت هنا لمدة سنة وسبعة أشهر وكونت صداقات عديدة والتقيت أشخاصا رائعين وحققنا معا نتائج جيدة وفزنا ضد فريق كبيرة وأيضا عشنا المعاناة معا. هذه حياة المدرب وعليك تقبلها وعندما تتعاقد مع أي فريق يجب بأن تكون دوما حقائبك جاهزة للتوضيب والرحيل في أي وقت لأنه عندما تسوء النتائج يتم تغيير المدرب لأنه لا يمكن تغيير 30 لاعبا.

وزاد إيسايلا: الفريق أحيانا يحتاج إلى التغيير بطريقة الصدمة بجلب مدرب جديد بطريقة جديدة في العقلية وربما حظ أفضل مني، ويعود قرار الإدارة للتغيير لأن توقعاتهم كانت أكبر من المركز الذي يحتله الفريق حاليا في الترتيب.

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وحول احتمال تدريب فريق جديد، أضاف المدرب الروماني: لدي اتصالات ولكن ليس مع أندية بشكل مباشر بل مع وكلاء لها في السعودية ومنطقة الخليج لكن لم أتوصل إلى اتفاق نهائي فقررت الذهاب إلى بلادي في رومانيا لتمضية الوقت مع عائلتي واستعادة طاقتي للتحدي المقبل، فعائلتي تقدم دعما كبيرا لي ولذلك فإن الابتعاد عنهم والتدريب لأول مرة خارج رومانيا كان تحديا كبيرا، رغم أنني دربت في مدن بعيدة عنهم في داخل رومانيا لكن هذه المرة كان الأمر مختلفا.

وأشاد إيسايلا بالدوري السعودي قائلا: الدوري السعودي رائع، حماس جماهيري واستثمار كبير من الاتحاد والمسؤولين ككل، وتقديم جوائز للمشجعين وتغيير قواعد اللاعبين الأجانب رفع من الأداء الفني، وهي الحال مع تطبيق نظام تقنية الفيديو واستقدام أفضل الحكام الأجانب. يمكن لأي فريق أن يهزم منافسه في الدوري، سأعود إلى بلادي بكلام إيجابي عن السعودية ومستوى المسابقة هنا والذي يعتبر أفضل من رومانيا وشرق أوروبا ككل ...

وتمني إيسايلا فوز الهلال ببطولة الدوري: من الصعب التوقع لأن الهلال والنصر يتنافسان بندية لكنني أعتقد أنهما خاضا الكثير من المباريات بالموسم الحالي وربما لعب الهلال أكثر من 40 مباراة وهذا أمر يوازي مباريات موسم واحد، ونحن ما زلنا في منتصف الموسم ولم نبدأ في أبطال آسيا، شخصيا أتمنى أن يفوز الهلال لأن مدربه رازفان صديقي.

واستذكر إيسايلا أفضل وأسوأ لحظاته مع الحزم :أسعد لحظة لي في الفريق هي الانتصارات على المنافسين الكبار مثل الهلال والنصر في الرياض والاتحاد في جدة وأسوأ اللحظات كانت أول مباراة بالخسارة بستة أهداف أمام الاتفاق وأيضا إنهاء علاقتي مع الحزم ووداع اللاعبين.