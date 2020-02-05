رونالدو يتحول إلى بطل "كوميكس" في إسبانيا

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جدة - بواسطة طلال الحمود - يستعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس الإيطالي للتحول إلى بطل خارق في إسبانيا. ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية يوم الثلاثاء فإن رونالدو الهداف التاريخي لنادي ريال مدريد الإسباني ومنتخب البرتغال ظهر كبطل خارق في سلسلة قصص مصورة "كوميكس" صدرت يوم الثلاثاء في إسبانيا. وأصبح رونالدو بطلا لسلسلة "سترايكر فورس 7" التي تنشرها دار "ديستينو" الإسبانية. وبحسب "ماركا" من المقرر أن تتحول هذه القصص المصورة أيضا إلى سلسلة رسوم متحركة. ووفقا لدار "ديستينو"، فإن رونالدو سيستخدم صورته بهذه الطريقة بهدف الترويج للقراءة بين الأطفال الصغار استغلالًا لتأثيره على ملايين المتابعين.

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