ماهومز يحقق نبوءة توقعته بطلاً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

يعيش باتريك ماهومز (24 عاماً) ظهير فريق كنساس سيتي تشيفز الفائز بلقب السوبر بول وأفضل لاعب في النهائي أفضل أيامه بعد قيادته فريقه لأول لقب منذ 50 عاماً في دوري كرة القدم الأمريكية.

ونشر سبنسر شو، صديق قديم لباتريك ماهومز في ثانوية وايتهاوس في تكساس، عبر فيديو في تويتر عن نبوءة في عام 2014 لسبنسر أثناء مقابلة في حفل نهاية السنة جوابا على سؤال: «ما هو أكثر ما تتمنى أن تراه في اجتماع الصف مستقبلاً؟» ليرد: «مشاهدة خاتم السوبر بول على يد باتريك ماهومز»، وتحققت النبوءة بعد 3 سنوات من اللعب في الدوري.

كان ماهومز يلعب كرة السلة والبيسبول إلى جانب كرة القدم الأمريكية في ثانوية وايتهاوس حيث التقى خطيبته بريتاني ماثيوز ثم لعب على مدى 3 سنوات في فريق جامعة تكساس التقنية قبل أن يخطفه كنساس سيتي تشيفز في 2017،سطع نجم ماهومز في الموسم الماضي عندما تخطى حاجز ال50 هدفاً في العام وفاز بجائزة أفضل لاعب للعام وفي نهائي السوبر بول فجر الإثنين الماضي تابع مهاراته 99.9 مليون مشاهد حول العالم رافعاً نسبة المشاهدة للنهائي لأول مرة منذ 4 سنوات.

وقدرت شبكة فوكس الأمريكية مشاهدة 102 مليون شخص حول العالم النهائي لكن العدد أقل من الرقم القياسي في 2015 بين باتريوتس وسيهاوك والذي وصل إلى 114.4 مليون مشاهد، والطريف أن عرض نجمتي البوب شاكيرا وجينيفر لوبيز جذب مشاهدة أكبر من النهائي نفسه (103 ملايين مشاهد).

واصبح ماهومز بهذا الإنجاز أصغر ظهير يفوز بجائزة أفضل لاعب في السوبر بول بعد استعراض قوة في ال6 دقائق الأخيرة لينهي المباراة 31-20.