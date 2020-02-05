شكرا لقرائتكم خبر عن ندى النقبي: لاعبات الكاراتيه على درب العالمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعربت ندى عسكر النقبي، نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، عن سعادتها بالمستويات التي شهدتها المنافسات والتي تضعهم على درب العالمية.وأضافت: سعيدة بالنتائج لأن اللاعبات نجحن في حصد ذهبيتين، قبل أن يخسرن نهائي فرق«الكوميتيه» أمام لاعبات مصر اللواتي ينافسن بصورة مستمرة على الألقاب القارية والعالمية.

واحتفت اللجنة المنظمة العليا للدورة بالحكمين العربيين، الكويتي منصور السلطان، والمصري عماد السرسي، اللذين تم اختيارهما ضمن 15 حكماً في العالم، لتحكيم الكاراتيه في طوكيو 2020.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ندى النقبي: لاعبات الكاراتيه على درب العالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.