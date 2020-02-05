شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يستأنف تدريباته بعد انتهاء الراحة استعدادًا لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب استعداداته لمواجهة بيراميدز في الجولة 17 من عمر مسابقة الدوري العام، اليوم الأربعاء على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر معقل ذئاب الجبل، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة عقب مباراة إنبي.

وكان المقاولون العرب قد تعرض للخسارة الرابعة منذ انطلاق الموسم الجاري، بعد الهزيمة أمام إنبي في مباراة الجولة 16، والتي جمعت الفريقين الإثنين الماضي على ملعب بتروسبورت، وانتهت بفوز الفريق البترولي بهدفين مقابل هدف.

وكان التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون قد سجل هدف الذئاب الوحيد في شباك إنبي ليحتل صدارة هدافي الفريق برصيد 6 أهداف متفوقًا محمد سالم ومحمد سمير بفارق هدف واحد.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 32 نقطة حصدها ذئاب الجبل بعد 16 جولة، حيث فاز المقاولون في 10 مباريات، وتعادلوا في مباراتين وخسروا في 4 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 12 هدفاً آخر.

فيما حصد فريق إنبي ثلاث نقاط ثمينة بعد الفوز على المقاولون، ليرفع رصيده إلى النقطة 23 في المركز السادس بجدول مسابقة الدوري العام، بعدما خاض الفريق البترولي تحت قيادة حلمي طولان مدرب الفريق، 15 مباراة منذ انطلاق الموسم، فاز في 6 مباريات وتعادل في 5 لقاءات وتلقى الهزيمة في 4 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو إنبي 18 هدفاً واستقبلت شباكهم 17 هدفاً آخر.

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ويستعد المقاولون العرب لمواجهة نظيره بيراميدز الثلاثاء المقبل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الدوري العام.