شكرا لقرائتكم خبر عن "تركى آل الشيخ يساند الأهلى" يتصدر تويتر بعد إعلانه عن رحلات للجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت جماهير النادى الأهلى الشكر إلى المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، والرئيس الشرفى للنادى الأهلى، حيث تصدر هاشتاج "تركى يساند جمهور الأهلي"، قائمة الأكثر تداولاً على موقع التغريدات تويتر، بعد كشف المنتج الفنى حمادة إسماعيل، أنه قد أعطى تعليمات بعد تعافيه من العملية الجراحية، بتوفير رحلات مجانية لجماهير النادى الأهلى فى مبارياته القادمة بدورى أبطال أفريقيا.



تركى آل الشيخ ترند على تويتر

تنوعت التغريدات حيث قال أحمد المصرى: "أى حد أهلاوى فينا لو قدم مساعدة للأهلى لازم يتقاله شكرًا وتركى زيه زى أى أهلاوى عايز يساعد الأهلي"، وغرد آخر: "تركى آل الشيخ بيفكر فى الجمهور أول حاجة ونفسه يساعد الأهلى هو واحد أهلاوى وفى إيده إمكانيات تقدر تساعد الجمهور ليه لأ شكرا تركى.. جمهور الأهلي معاك يا أبو ناصر".

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وقال حمادة إسماعيل المنتج الفنى، إن المستشار تركى آل شيخ حريص دائمًا على راحة جمهور الأهلى وكان أول طلباته بعد خروجه من العملية الجراحية هو حجز رحلات طيران للجماهير ووحجز أماكن للإقامة فى الفنادق بدون أى تكاليف مالية للجماهير، بالإضافة إلى توفير مصروف خاص للجماهير فى رحلاتهم مع النادى فى المباريات المقبلة .

وأضاف المنتج الفنى، أن المستشار تركى آل الشيخ صرف مكافآت خاصة للاعبى الأهلى بعد التأهل إلى دور الثمانية، مؤكداً أن المستشار يسعى لتحقيق الفريق بطولة دورى أبطال أفريقيا التى باتت المطلب الأول للجماهير الأهلوية .

وكان المستشار تركى آل الشيخ، خضع لعملية جراحية ناجحة لإزالة ورم داخل مستشفى new york presbytrrian - weill cornel، بولاية نيويورك الأمريكية.