موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود اليوم في الدوري والقنوات الناقلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، نظيره حرس الحدود اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 16 للدوري، ويخوض الزمالك مباراة اليوم منتشيًا عقب انتهاء مباريات دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا وتأهل الفريق إلى دور الـ8، بعد تعادله في الجولة الأخيرة أمام أول أغسطس الإنجولي في لواندا سلبيًا.

موعد مباراة الزمالك وحرس حدود

تقام مباراة الزمالك وحرس الحدود في السابعة والنصف مساءً، وتذاع علي قنوات تايم سبورت وأون سبورت.

ترتيب الزمالك وحرس الحدود في الدوري

الزمالك يخوض مباراة اليوم محتلاً المركز الخامس في الدوري برصيد 25 نقطة جمعها من الفوز في 7 مباريات والتعادل في 4 مباريات والهزيمة في مباراتين، وأحرز لاعبوه 18 هدفًا واستقبلت شباكه 10 أهداف، في المقابل فان فريق حرس الحدود يحتل المركز العاشر برصيد 18 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في 6 مباريات والهزيمة في 5 مباريات وأحرز لاعبوه 12 هدفًا واستقبلت شباكه 11 هدفًا.

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التشكيل المتوقع للزمالك

ومن المتوقع أن يبدأ كارتيرون المباراة بتشكيل مكون من: محمد أبو جبل في حراسة المرمى، أمامه الرباعي حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي، وفي الوسط طارق حامد ومحمد حسن، وفي الوسط المهاجم الثلاثي محمد أوناجم وزيزو وأوباما وفي الهجوم عمر السعيد.

في المقابل يدخل حرس الحدود اللقاء بعد الخسارة المفاجئة التى نالها الفريق على ملعبه فى الجولة الأخيرة أمام أسوان بهدفين مقابل هدف وهو ما جعل طارق العشرى المدير الفنى للفريق يقوم بإظهار العين الحمراء للاعبين مهددًا المقصرين بالاستبعاد النهائى من التشكيلة الأساسية فى ظل حالة التراخى التى ظهرت على البعض بعدما احتلوا مراكز متقدمًا فى جدول الدورى وهو ما جعلهم يخوضون المباريات بارتياحية شديدة أدت فى النهاية للخسارة من أبناء الجنوب.

التشكيل المتوقع لحرس الحدود

ويسعى طارق العشرى إلى اللعب بنفس خطته المعهودة بتأمين الدفاع واللعب على الهجمات المرتدة والتى دائما ما تمثل خطورة على مرمى المنافسين ويتقنها تماما لاعبو الحدود، ومن المتوقع أن يبدأ حرس الحدود مباراته اليوم بتشكيل مكون من أحمد السعدنى فى حراسة المرمى أمامه الرباعى عمرو الحلوانى ومحمد عبد الفتاح وعبد الله جمعة ومصطفى على وفى الوسط مصطفى جمال وأنطونى لوكاسا وإبراهيما كونيه ومحمد عبد اللطيف جريندو وجاتوش بانوم وفى الهجوم نانا أنتوى