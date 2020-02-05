شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ : كنت أتمنى للأهلى مواجهة الزمالك بأبطال أفريقيا لأنه الأسهل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمني المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية ، والرئيس الشرفى للنادى الأهلى، لو سمحت قرعة دوري أبطال أفريقيا ، بمواجهة الفريق الأحمر لغريمه التقليدي الزمالك في دور ربع النهائي بالبطولة .

ونشر تركي آل شيخ علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تدوينه كتب فيها "كنت أتمنى لو سمحت لنا القرعة غداً بمواجهة نادي الزمالك لأنه الأسهل والطريق السلس للعبور مع كامل احترامي لنادي الزمالك وجمهوره الذي احترمه انا باتكلم كرة قدم ومستوى فني خلال هذا الموسم ... دعواتكم لي فأنا محتاج لها".



تركي ال شيخ

وتقام قرعة الدور ربع النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء، بأحد فنادق السادس من أكتوبر.

وتأهلت أندية الزمالك ومازيمبى الكونغولى والترجى التونسى وصن داونز الجنوب افريقي والوداد المغربى والنجم الساحلى التونسى والرجاء المغربى والأهلى.

وسيتواجد فى التصنيف الأول متصدرى المجموعات الأربع وهم مازيمبى والنجم الساحلى وصن داونز والترجى، وفى التصنيف الثانى الزمالك والأهلى والوداد والرجاء، وسيكون الأهلى فى طريق مازيمبى أو صن داونز أو الترجى، والزمالك مع النجم الساحلى أو صن داونز أو الترجى. Advertisements وكان المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية ، قد أعطي تعليمات بعد تعافيه من العملية الجراحية ، بتوفير رحلات مجانية لجماهير النادي الأهلي في مبارياته القادمة في دوري أبطال أفريقيا .

يذكر أن ، المستشار تركى آل الشيخ، ، خضع لعملية جراحية ناجحة لإزالة ورم داخل مستشفى new york presbytrrian - weill cornel، بولاية نيويورك الأمريكية.