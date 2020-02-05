شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك يدعو إيمانويل أمونيكي للتكريم .. والنيجيري يحلم بتدريب الأبيض والان مع تفاصيل الخبر
وقال أمونيكي الذي حل ضيفاً على شاشة قناة الزمالك مع الاعلامي كريم حسن شحاتة في برنامج "زملكاوي" :"سعيد للغاية بهذه الدعوة وأقبلها بالطبع، وسأقوم بتنسيق الموعد مع رئيس النادي لظروف عملي مع المقاصة ومهمتي الصعبة مع الفريق الفيومي".
ولعب إيمانويل لصفوف الزمالك على مدار 3 مواسم وتألق بشدة خلالهم مع النادي الأبيض.
وكشف إيمانويل أمونيكي ، عن حلم حياته بتدريب الفريق الأبيض وترأس الجهاز الفني له في يوماً ما ، مضيفاً أن حلمه بتدريب النادي الذي لعب بقميصه على مدار 3 سنوات تاريخية وهي خطوة ينتظرها كثيرا .
وتولى أمونيكى تدريب المقاصة منذ أيام عقب فترة من المفاوضات بينه وإدارة النادي ، وتحديدًا اللواء محمد عبد السلام رئيس النادي، وذلك عقب قرار إقالة أحمد حسام ميدو المدير الفنى السابق للفريق والذى تمت إقالته بعد الهزيمة من فريق بيراميدز بنتيجة 3/1 فى الدوري.
ويمتد عقد أمونيكى مع المقاصة لمدة عام ونصف، تبدأ فى فبراير الجارى، وتم التعاقد معه عقب مفاضلة بينه وبين أكثر من مدير فنى أجنبى ومصري، إلا أن الرأى النهائى جاء فى مصلحة أمونيكى الذى يمتلك سيرة ذاتية قوية كمدرب وكلاعب.
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