شكرا لقرائتكم خبر عن إيمانويل أمونيكي يتحدث عن بداياته مع الزمالك.. ويكشف عن أغلي أهدافه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أضاف خلال حواره لبرنامج "زملكاوي" : أن سمير السيد اداري الفريق الراحل هو من تفاوض معي وتعامل معي بشكل جيد للغاية خاصة وأنني قدمت للقاهرة عند 19 عاماً وأعتقد أنه هو العامل المساعد لي في التأقلم داخل نادي الزمالك.

تابع: : "بالطبع أنا ممتن للراحل سمير السيد لأنه جعلني أتجاوز العديد من المصاعب التي يواجهها أي لاعب مثلما يحدث في كل دول العالم".

وأوضح: "كان نبيل محمود بجواري دائماً ويساعدني في التحركات بل وجميعهم تعاونوا معي".

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قال إيمانويل أمونيكي، أنه لم يكن يحلم في يوماً ما باللعب لصفوف الفريق الأبيض، وتابع :"لن أنسى تسجيلي هدفين في شباك بلدية المحلة في مباراة حاسمة وفاصلة على لقب الدوري الممتاز، كذلك هدفي في مرمى الأهلي والحشد الجماهيري الكبير الذي شاهدته في ملعب المقاولون العرب".

تواجد إيمانويل على مقاعد البدلاء فى مباراة فريقه أمام سموحة، التى تجمعهما حاليًا على استاد حرس الحدود، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ونجح ميدو جابر فى إحراز هدف التقدم للمقاصة فى الدقيقة 50 من عمر اللقاء، من ركلة جزاء حصل عليها شيميلس بيكلى.

وتولى أمونيكى تدريب الفريق منذ أيام عقب فترة من المفاوضات بينه وإدارة المقاصة، وتحديدًا اللواء محمد عبد السلام رئيس النادي، وذلك عقب قرار إقالة أحمد حسام ميدو المدير الفنى السابق للفريق والذى تمت إقالته بعد الهزيمة من فريق بيراميدز بنتيجة 3/1 فى الدوري.

ويمتد عقد أمونيكى مع المقاصة لمدة عام ونصف، تبدأ فى فبراير الجارى، وتم التعاقد معه عقب مفاضلة بينه وبين أكثر من مدير فنى أجنبى ومصري، إلا أن الرأى النهائى جاء فى مصلحة أمونيكى الذى يمتلك سيرة ذاتية قوية كمدرب وكلاعب.