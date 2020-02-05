شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي : إكرامي لن ينتقل إلى الجونة ..و الأهلي يجهز رمضان صبحي في أسرع وقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تحدث نادر شوقي، رئيس الشركة المسؤولة عن نادي الجونة، عن حقيقة انتقال شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الى نادي الجونة في نهاية الموسم الجاري .

وقال نادر شوقي في تصريحات تليفزيونية ، ان شريف إكرامي حارس كبير ولكن أعتقد أنه تاريخه كبير على الجونة وسعره غالي على الجونة، وتابع: "شريف إكرامي رحيله عن الأهلي لأسباب مادية واعتقد لن ينتقل للجونة"

تحدث نادر شوقي، عن تجدد اصابة رمضان صبحي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وقال أنه لا يعرف حقيقة تجدد إصابة رمضان، لكن الأهلي هو من يعلن وسيحاول تجهيزه في اسرع وقت حال تجدد إصابته.

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