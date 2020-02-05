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شوقي : إكرامي لن ينتقل إلى الجونة ..و الأهلي يجهز رمضان صبحي في أسرع وقت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

تحدث نادر شوقي، رئيس الشركة المسؤولة عن نادي الجونة، عن حقيقة انتقال شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الى نادي الجونة في نهاية الموسم الجاري .

 

وقال نادر شوقي في تصريحات تليفزيونية ، ان شريف إكرامي حارس كبير ولكن أعتقد أنه تاريخه كبير على الجونة وسعره غالي على الجونة، وتابع: "شريف إكرامي رحيله عن الأهلي لأسباب مادية واعتقد لن ينتقل للجونة"

 

 

تحدث نادر شوقي، عن تجدد اصابة رمضان صبحي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وقال  أنه لا يعرف حقيقة تجدد إصابة رمضان،  لكن الأهلي هو من يعلن وسيحاول تجهيزه في اسرع وقت حال تجدد إصابته.

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وعن مصير شراء الأهلي من نادي هندرسفيلد: مصير شراء اللاعب مع النادي الإنجليزي .

 

وتجددت إصابة رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في العضلة الخلفية خلال مشاركته في تدريبات الأهلي الجماعية في الأيام الماضية..وكان اللاعب جاهزًا للمشاركة في مباريات الأهلي، إلا أنه شعر بآلام في العضلة الخلفية وخضع للأشعة وأثبتت إصابته في العضلة من جديد.

 

ويحاول خالد محمود، طبيب الفريق الأحمر، تجهيز اللاعب إلى لقاء السوبر المصري المقرر لها يوم 20 فبراير أمام الزمالك في الإمارات، عن طريق حقنه بـ"البلازما".

 

 

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