شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي : إكرامي لن ينتقل إلى الجونة ..و الأهلي يجهز رمضان صبحي في أسرع وقت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وقال نادر شوقي في تصريحات تليفزيونية ، ان شريف إكرامي حارس كبير ولكن أعتقد أنه تاريخه كبير على الجونة وسعره غالي على الجونة، وتابع: "شريف إكرامي رحيله عن الأهلي لأسباب مادية واعتقد لن ينتقل للجونة"
تحدث نادر شوقي، عن تجدد اصابة رمضان صبحي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وقال أنه لا يعرف حقيقة تجدد إصابة رمضان، لكن الأهلي هو من يعلن وسيحاول تجهيزه في اسرع وقت حال تجدد إصابته.
وعن مصير شراء الأهلي من نادي هندرسفيلد: مصير شراء اللاعب مع النادي الإنجليزي .
ويحاول خالد محمود، طبيب الفريق الأحمر، تجهيز اللاعب إلى لقاء السوبر المصري المقرر لها يوم 20 فبراير أمام الزمالك في الإمارات، عن طريق حقنه بـ"البلازما".
كانت هذه تفاصيل خبر شوقي : إكرامي لن ينتقل إلى الجونة ..و الأهلي يجهز رمضان صبحي في أسرع وقت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.