شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه : هذا المدرب أنقذني من التجنيس .. والإنجليز يعشقون صلاح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وأضاف تريزيجيه، في تصريحات تليفزيونية ، أن علي ماهر انقده من التجنيس ، موضحاً ، " علي ماهر وانا مسافر برة مصر اخد خطوة ثانية .. جابني من على سلم الطيارة وقالي إرجع الأهلي وهتكسر الدنيا" .
وأوضح تريزيجيه، أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ، حرص على تهنئته بعد الهدف الذي أحرزته مؤخراً في نصف نهائي كأس الرابطة مؤكدا أنه يتواصل معه بشكل مستمر.
وتابع تريزيجيه "الانجليز يعشقون محمد صلاح في انجلترا ودائما يتواصل معي ويقابلني" .
وأشار لاعب أستون فيلا الإنجليزي، ان حسام البدري المدير الفني الحالي للمنتخب الوطني ، منحه الفرصة والتي ساعدته على التألق في أوروبا، مضيفاً "أنا خارج من النادي الأهلي ومتربي فيه وده ساعدني على التألق في أوروبا".
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