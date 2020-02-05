اخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 4/2/2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 4/2/2020 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتى جاء فى مقدمتها ، قرار مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بإسناد رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في قطر لخوض مباراة كأس السوبر الأفريقي لإسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة، ومن المقرر أن يواجه الزمالك فريق الترجي التونسي على السوبر الأفريقي يوم 14 فبراير الحالي. نشر الموقع الرسمى لنادى الزمالك قرار مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بإسناد رئاسة بعثة ألفريق الأول لكرة القدم أصدرت شركة بريزنتيشن سبورت راعى الكرة المصرية، بيانًا رسميًا للرد على البيان الذى أصدره نادى بيراميدز صباح اليوم، بالإشارة إلى عدم إذاعة مواجهة الأهلى حقق فريق طلائع الجيش فوزًا ثمينًا على نادى مصر بنتيجة 4 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء على استاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة نجح فريق الجونة فى تحقيق أغلى ثلاث نقاط بألفوز على وادى دجلة بهدف مقابل للاشئ أحرزه والتر بواليا فى الدقيقة 88 من عمر المباراة المقامة بينهما على استاد الجونة بالغردقة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز. Advertisements حرص المستشار تركى آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، والرئيس الشرفى للنادي، على التواصل مع مسئولى الأهلي أعلن نادى الزمالك عبر موقعه الرسمى عن تلقى المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك اتصالا من المهندس هانى أبوريدة عضو المكتبين التنفيذيين بالاتحاد الإفريقى> مفاجأة..تجدد إصابة رمضان صبحى فى العضلة الخلفية فى مفاجأة من العيار الثقيل تجددت إصابة رمضان صبحي، لاعب ألفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فى العضلة الخلفية خلال مشاركته فى تدريبات الأهلى الجماعية فى الأيام الماضية كشف المنتخ ألفنى حمادة إسماعيل ، أن المستشار تركى آل شيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، والرئيس الشرفى للنادى الأهلى، أعطى تعليمات بعد تعافيه من العملية الجراحية ، بتوفير رحلات مجانية لجماهير النادى الأهلى فى مبارياته القادمة فى دورى أبطال أفريقيا . كلف مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، أحمد مرتضى وحمادة أنور عضوى مجلس الإدارة بحضور قرعة الدور ربع النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها مساء غد الأربعاء، بأحد فنادق السادس من أكتوبر.

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