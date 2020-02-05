النشرة الرياضية.. عقوبات كاف.. عودة آل الشيخ.. والزمالك إلى قطر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
شهد يوم الثلاثاء عددا من الأحداث على الساحة الرياضية في مصر، والتي جاء أبرزها العقوبات التي أعلنها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشأن أحداث السودان، بجانب تأكيد الأهلي على عودة تركي آل الشيخ رئيسا شرفيا، وموافقة الزمالك على السفر إلى قطر لخوض مباراة السوبر الإفريقي.
وجاءت أبرز أخبار أمس (الثلاثاء) كالتالي:
مرتضى: المجلس وافق على خوض السوبر.. ولكني ضد السفر لقطر.. وجهزنا قمصان السيسي
كارتيرون يعلن قائمة الزمالك أمام حرس الحدود.. وغياب 6 لاعبين
الزمالك يفسخ تعاقده مع خالد بو طيب.. واللاعب يتواجد في اتحاد الكرة
اعتماد النتيجة.. كاف يعلن عقوبات مباراة الهلال والأهلي
تركي آل الشيخ يكافئ لاعبي الأهلي.. والخطيب يثمن مساندته
آل الشيخ: مع احترامي للزمالك.. كنت أتمنى وقوعه مع الأهلي في إفريقيا
الاتحاد السوداني: "كاف" أخطرنا بشكوى الأهلي ضد الهلال
"هذه ليست أخلاقنا".. الأهلي يرد عبر الخليج 365 على بيان الاتحاد السوداني
بريزنتيشن ردا على بيراميدز: لماذا استخدام الأهلي كوسيلة ضغط؟
برشلونة تشتعل.. ميسي يفتح النار على أبيدال
مصدر: الزمالك يريد حل أزمة بوطيب وديًا.. واللاعب أنذر ناديه رسميًا
شباب ليفربول يحيون مسيرة الفريق في كأس الاتحاد الإنجليزي بعبور شروسبوري
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