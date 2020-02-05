"مبروك لنا".. مدرب الترجي يُعلق "ضاحكاً" عن الأفضل له بين الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

علق مجدي تراوري المدرب المساعد بالجهاز الفني لنادي الترجي الرياضي التونسي "ضاحكاً" عندما تم سؤاله عن الأفضل لفريقه في دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك.

وينتظر الترجي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا أحد أندية الأهلي أو الزمالك أو الوداد المغربي، في قرعة ستقام مساء الأربعاء بمصر.

وأجاب مجدي تراوري "ضاحكاً" في تصريحات لبرنامج "اللعيب" عن أي فريق يُفضل ملاقاته في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا الأهلي أم الزمالك "أي منهما، مبروك لنا".

وعاد ليؤكد "كل المباريات ستكون صعبة ومواجهات من العيار الثقيل".

واستمر "بعض النقاد يتحدثون عن كون الترجي هو المرشح الأول للتتويج باللقب الأفريقي للمرة الثالثة على التوالي، تلك الأمور بالطبع تسبب ضغوطات على اللاعبين لكن نحن نركز في كل مباراة بشكل فردي".

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وأكد "ملاقاة الوداد أو الزمالك أو الأهلي بالنسبة لنا الثلاث فرق كبيرة ولديها تاريخ وخبرات في دوري أبطال أفريقيا، لا نريد استباق الأحداث أو ترشيح أنفسنا كأول فريق يمكن أن ينال اللقب".

وشدد "سواء كان الوداد أو الزمالك أو الأهلي، كلها مواجهات قوية ولا يمكن التحدث عن تفضيل فريق عن الأخر".

وعن ملاقاة الزمالك في كأس السوبر الأفريقي قال مساعد المدير الفني لترجي "يجب أن يكون هناك تركيز عالي أكثر من 100% من أجل الفوز باللقب".

وواصل "سنواجه فريق كبير في مصر لكن يمر بظروف صعبة، وإن شاء الله تكون مباراة تليق بكرة القدم الأفريقية".

وصرح "ضاحكاً" "أتمنى أن ننهي عقدة السوبر الأفريقي أمام الزمالك".

ومن المقرر أن يلعب الزمالك بطل الكونفيدرالية الأفريقية النسخة الأخيرة ونظيره الترجي التونسي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا يوم 14 من شهر فبرايل على لقب كأس السوبر الأفريقي في قطر.