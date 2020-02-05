"أنقذني من التجنيس".. تريزيجيه يكشف دور علي ماهر في تغير مسار حياته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

ثمّن محمود حسن تريزيجيه، نجم أستون فيلا الإنجليزي، دور علي ماهر، مدربه في صفوف الناشئين بالنادي الأهلي، فيما وصل إليه حاليًا بوجوده في بريميرليج، مؤكدًا أنه أنقذه من التجنيس بعدما لعب دورا في تصعيده للفريق الأول بالأحمر.

وقال تريزيجيه، في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" عبر قناة "النهار": "علي ماهر هو السبب الرئيسي فيما وصلت له الآن، وأشكره على كل ما قدمه لي حيث آمن بقدراتي بعدما كنت بعيدا عن المشاركة، ومهما تحدثت عنه لن أوفي فضله".

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وأضاف: "كنت على أعتاب السفر للخارج بعدما تعرضت للظلم في الأهلي خلال أربع سنوات، لكن علي ماهر كان من أشد المقتنعين بقدراتي ومهاراتي وأقنعني بالبقاء، وحققت حلمي بعدما وقعت أول عقد احترافي بـ15 ألف جنيه".

وأتم قائلا: "لم يكن لي دور مع الأهلي، لكن بعد قدوم علي ماهر قدّم خدمة كبيرة للأهلي وساهم في تكوين جيل جديد، ووقف بجانبي في أصعب فتراتي حتى تغير مسار حياتي معه، وتم تصعيدي إلى الفريق بعد ستة أشهر تحت قيادته".

يُذكر أن تريزيجيه (25 عاما) رحل عن الأهلي في 2015 وانضم إلى أندرلخت البلجيكي على سبيل الإعارة، وتم تفعيل خيار التعاقد مع اللاعب بشكل دائم في 2016، قبل أن ينتقل معارا لموسكرون ولقاسم باشا التركي ومنه إلى بريميرليج.